Primaria Iasi a lansat prima licitatie privind reabilitarea unei unitati scolare cu fonduri PNRR. Valoarea proiectului ajunge la aproape 30 milioane lei (fara TVA). Unitatea care face obiectul licitatiei este Colegiul "Ioan C. Stefanescu".In cadrul proiectului, vor fi refacute patru corpuri: scoala, doua camine si cantina. Procedura vizeaza direct executia lucrarilor, in conditiile in care toate documentatiile tehnice au fost deja intocmite. Renovarea cladirilor, in cadrul unui proiect de ... citeste toata stirea