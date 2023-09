Societatea ApaVital Iasi a finalizat, luni, lucrarile la primul punct de subtraversare a raului Prut cu apa potabila, in localitatea Macaresti, raionul Ungheni, devenind astfel primul operator regional transfrontalier care ofera servicii de apa si canalizare.Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat, in cadrul unui eveniment organizat la Macaresti in Republica Moldova, ca "prin acest sistem de furnizare a apei, traversam granita nu doar pe poduri de flori, dar de data ... citeste toata stirea