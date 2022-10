Prima vara postpandemica, mai buna pentru turismul iesean decat cele anteCovid

In ultima luna de vara, Iasul a fost vizitat de peste 35 de mii de turisti, care au stat in medie doua zile in unitatile de cazare din judet. Potrivit datelor publicate de Directia Judeteana de Statistica, au fost cu 13,8 la suta mai multi vizitatori decat in august 2021. Cresterea este mai mare, daca luam in calcul primele opt luni ale anului: peste 226 de mii de musafiri in hotelurile si pensiunile iesene, cu 53,5 la suta mai multi decat in perioada similara a anului trecut.De ... citeste toata stirea