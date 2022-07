Primar, viceprimar si arhitect-sef, trimisi in judecata intr-un nou dosar: "Flux". Cum intabulezi un bloc ridicat ilegal?

Primarul Iasului da ochi cu judecatorii intr-un nou dosar. Dupa cazul "Skoda", aflat pe masa magistratilor Judecatoriei Barlad, Mihai Chirica va avea de dat raspunsuri si la intrebarile procurorilor DNA referitoare la modul in care au putut aparea 5 niveluri in plus la un bloc din Tatarasi, fara ca Primaria sa aiba nimic de comentat, ba dimpotriva. Municipalitatea a emis certificatul de atestare care mentiona ca s-a construit exact ce s-a autorizat. Formal, principalul vizat de procurorii DNA ... citeste toata stirea