Primaria a aprobat marsul LGBTQ de la Iasi. Care va fi traseul?

Anul trecut, la primul mars de la Iasi al acestei asociatii de aparare a drepturilor minoritatilor sexuale, participarea a fost una restransa, fiind in perioada restrictiilor pandemice. In ciuda acestora, atunci a avut loc simultan si un anti-protest al unei comunitati crestine locale.Marsul Iasi Pride va avea loc anul acesta pe data de 5 iunie, incepand cu ora 16. Evenimentul va avea ca punct de plecare corpul A al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" si se va finaliza in fata Palatului ... citeste toata stirea