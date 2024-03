Primaria a demarat campania de curatenie de primavara

Primaria Municipiului Iasi si Salubris SA, impreuna cu toate celelalte companii si directii municipale, incep in mod oficial campania de curatenie de primavara.Deja, locuitorii cartierului Pacurari au primit informari in acest sens. "Va rugam ca in data de 1 martie 2024 intre orele 8:00-18:00, sa nu parcati autovehiculul pe sos. Pacurari-str. Pacurari, de la intrarea in oras catre str. Niciman", se arata in informatiile primite de cetatenii care locuiesc in zona."Toate utilajele si echipele ... citește toată știrea