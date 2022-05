Primaria a oprit agentul termic!

Totusi, iesenii care doresc sa mai beneficieze de agent termic trebuie sa formulze o cerere catre municipalitatea ieseana * in acest sezon rece, CET II Holboca a consumat in jur de 95.000 de tone de carbunePrimaria Iasi a incheiat cu succes sezonul de incalzire 2021 - 2022. In cursul diminetii de sambata, 30 aprilie, capacitatile de productie de la CET II Holboca, care functioneaza cu carbune, au fost fi oprite, iar agentul termic va fi produs de CET I Iasi (Tudor Vladimirescu), care ... citeste toata stirea