De astazi, 2 mai, pana joi, 4 mai, circulatia TIR-urilor este restrictionata in incinta parcului TehnopolIS, acolo unde se desfasoara operatiunile de vamuire ale Biroului Vamal Iasi, ca urmare a executarii unor lucrari de modernizare a cailor de acces. Ca urmare, in perioada mentionata TIR-urile vor fi nevoite sa parcheze pe soseaua Nicolina, astfel incat circulatia auto in zona va fi ingreunata.Lucrarile de modernizare din parcul TehnoplIS fac parte din proiectul "Reabilitarea ... citeste toata stirea