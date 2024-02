Primaria ar putea semna contractul pentru livrarea a 18 tramvaie: a fost respinsa contestatia PESA

Achizitia a inca 18 tramvaie moderne a mai trecut un hop: o contestatie depusa la procedura a fost respinsa. Licitatia a fost lansata in mai 2023 si a trecut prin doua contestatii si o actiune in instanta, toate initiate de producatorul polonez PESA.Primaria a desemnat firma turca Bozankaya drept castigatoare a licitatiei pentru o suma de 141 milioane lei (7,8 milioane lei/tramvai). Unul dintre aspectele sesizate de catre PESA, in ultima contestatie, viza "pretul neobisnuit de scazut" al ... citește toată știrea