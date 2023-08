Primaria va preda catre Compania Nationala de Investitii (CNI) un teren in suprafata de aproape 8 hectare in Moara de Vant. Scopul este ca CNI sa preia proiectul de construire a Salii Polivalente, o investitie de circa 100 milioane euro (inclusiv TVA).Primaria insista de cativa ani la Bucuresti ca guvernul sa-si asume proiectul, primele demersuri fiind facute in 2021, cand valoarea estimata a investitiei era la jumatate fata de cea din prezent. In ultimul an, municipalitatea a obtinut toate ... citeste toata stirea