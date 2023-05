Au fost solicitate intre 400 si 1.000 de bilete de avion, iar ofertele pot fi depuse in urmatoarele 30 de zileOrasul Iasi va gazdui la finalul acestei veri Campionatul Mondial de Esports, in cadrul evenimentului Digital Throne. Astfel, in perioada 24 august - 3 septembrie, peste 700 de jucatori din 120 tari din intreaga lume sunt asteptati sa vina la Iasi sa concureze pentru premiile totale de 500.000 de dolari.Acestia vor concura pentru titlul de campioni mondiali, la individual sau pe ... citeste toata stirea