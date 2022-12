Primaria creste impozitele, taxele si tarifele la parcari. Masinile cu cilindree mare vor avea impozite uriase

Proprietarii de autoturisme vor achita impozite mai mari anul viitor la bugetul local. Consiliul Local (CL) va aproba, in ultima sedinta din an, o indexare cu 5,1% a actualelor taxe. In valori absolute, cea mai mare crestere va fi in cazul proprietarilor de masini care au o capacitate cilindrica de peste 3.001 cm3 , respectiv de la 328 lei/200 cm3 la 345 lei/200 cm3 .Pentru celelalte tipuri de vehicule, impozitul va avea urmatoarea valoare (lei/200 cm3 ): 21 lei (intre 1601 si 2000 cm3 ), 85 ... citeste toata stirea