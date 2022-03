Primaria deschide robinetul cu bani pentru elevii din Iasi

Peste 16.000 de elevi vor primi in acest an burse in valoare totala de peste 18 milioane de lei * in cursul acestei saptamani, Primaria Iasi a inceput distribuirea, prin intermediul unitatilor de invatamant preuniversitar, a fondurilor pentru burseSuma totala pentru anul 2022 repartizata de la bugetul de stat pentru bursele elevilor (de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social) din municipiul Iasi este de 16.125.000 lei.De aceste fonduri vor beneficia aproape 16.500 de elevi, din ... citeste toata stirea