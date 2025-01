Primaria Iasi a elaborat un draft al unui Regulament Local de Arhitectura si Estetica Urbana

Primaria Municipiului Iasi a elaborat, prin Compartimentul Design si Arhitectura Urbana - Directia Arhitectura si Urbanism, un draft al unui Regulament Local de Arhitectura si Estetica Urbana.In diferite tari estetica urbana este reglementata atat in zonele istorice, cat si in cele de constructii noi. In Romania, insa, legislatia nu defineste explicit paletele de culori, modalitatile de finisare a fatadelor, materialele permise sau interzise decat prin regulamentele locale.Orasele din ... citește toată știrea