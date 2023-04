Municipalitatea ieseana este fruntasa si la fondurile alocate pentru un alt serviciu de utilitate publica: transporturi. In schimb, anul trecut a avut cele mai mari venituri in comparatie cu primariile marilor orase.Excluzand municipiul Bucuresti, cu 5,3 miliarde de lei venituri totale, municipiul Iasi este pe locul 2, dupa Sectorul 3 al Capitalei si urmat de Sectorul 1, aproape la egalitate cu Timisoara. Peste 1,5 miliarde de lei a avut administratia locala ieseana la dispozitie in 2022, ... citeste toata stirea