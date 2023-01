Primaria Iasi cumpara o drona de ultima generatie. Costa cat un Mercedes ultimul tip. Ce va face cu aeronava?

Primaria Iasi va utiliza o drona de ultima generatie pentru a cartografia orasul. Achizitia ar urma sa fie facuta in acest an: in bugetul local a fost inclusa o suma de peste 320.000 lei in acest sens.Avand in vedere suma, echivalentul a circa 64.000 de euro, si tipul aeronavei fara pilot pe care Primaria vrea sa o cumpere (VTOL), drona poate cantari intre 10 si 20 kg, sa aiba o autonomie de zbor de cateva ore si sa poata urca pana la o altitudine de pana la 5.000 m. VTOL este un acronim ... citeste toata stirea