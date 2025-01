Primaria Iasi imparte chestionare pentru a afla cum vor iesenii sa fie alocat bugetul: Cele 2.000 de chestionare pot fi completate cu propuneri

Primarul Mihai Chirica a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada aceasta asteapta propunerile iesenilor privind constituirea bugetului Iasiului pentru anul in curs, transmite Agerpres.Potrivit sursei citate, incepand din cursul acestei zile la Centrul de Informatii pentru Cetateni si la centrele de cartier au fost impartite 2.000 de de chestionare prin intermediul carora iesenii sunt consultati in privinta bugetului.Chirica a afirmat totodata ca aceasta ... citește toată știrea