Primaria Iasi si-a schimbat site-ul. Care sunt principalele plusuri si minusuri

Primaria Iasi are, de astazi, o noua interfata online. La prima vedere, site-ul este optimizat pentru orice tip de dispozitiv si, fata de interfata veche, are un grad de interactivitate pentru utilizatori. Insa sufera semnificativ la nivel de continut: arhiva de pe fostul site inca nu a fost transferata in totalitate, iar vechea interfata nu poate fi accesata. De exemplu, declaratiile de avere nu mai pot fi gasite.Un alt exemplu: la sectiunea "Dezbateri publice" apar acum doar planurile ... citeste toata stirea