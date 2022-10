In urma opiniilor exprimate in spatiul public de societatea civila, primarul Mihai Chirica a decis ca Primaria Municipiului Iasi sa incerce sa achizitioneze un teren aflat in zona Pacurari, pe Aleea Cimitirul Evreiesc, care a apartinut RADEF Romaniafilm RA, pentru a realiza o amenajare de utilitate publica.In acest scop, municipalitatea va participa pe 2 noiembrie la licitatia deschisa cu strigare organizata de ... citeste toata stirea