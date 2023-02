Primaria intra intr-un parteneriat condus de USV pentru o finantare de 100 de milioane de lei

Primaria Iasi va intra in consortiul Agritech. Consiliul Local (CL) se va reuni astazi in sedinta extraordinara pentru a aproba o hotarare in acest sens. Liderul consortiului este Universitatea de Stiintele Vietii (USV), institutie care are 15 parteneri, iar unul dintre cei principali este Universitatea Tehnica "Gh. Asachi".Scopul principal al consortiului este de a accesa o finantare de peste 100 milioane lei, din PNRR, pentru a derula un proiect ce presupune constructia in zona Ezareni, pe ... citeste toata stirea