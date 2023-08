Primarul comunei Rediu, Ciprian Grosu, a emis o hotarare semnata in mod abuziv de el, in urma unei dezbateri publice si a unei sedinte de CL in care, prezumtiv, ar fi avut acceptul consilierilor locali. Hartia cu caracter de hotarare de Consiliu Local pe care a produs-o edilul a fost contestata in instanta de alesii locali. La 2 luni de zile de la luarea acestei hotarari, primarul Grosu vine si spune ca nu s.a adoptat nicio hotarare, si cere dizolvarea Consiliului Local. Paradoxul face ca cele ... citeste toata stirea