Primaria Miroslava castiga un proces de 65.000 de lei cu Garda de Mediu: inspectorii au venit prea devreme in control

Obligatiile asumate de Romania in momentul aderarii la Uniunea Europeana incep sa se simta in buzunare. Primaria Miroslava a fost amendata de Garda de Mediu pentru ca nu si-a indeplinit obligatia ca cel putin jumatate din deseuri sa fie colectate selectiv. Amenda a fost anulata in instanta, dar pe o problema procedurala. Cea de fond a ramas.Vizita efectuata in iunie 2022 de inspectorii de mediu in Miroslava s-a soldat pentru primaria comunei cu doua amenzi, in valoare totala de 65.000 lei. O ... citește toată știrea