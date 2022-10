Primaria Miroslava va contracta un credit de 10 milioane de lei pentru modernizarea strazilor din localitate

Primaria Miroslava va imprumuta 10 milioane de lei pentru modernizarea unor strazi din localitate. Banii vor fi folositi si pentru relocarea unor retele electrice, trasarea de marcaje rutiere si aducerea la cota a bransamentelor de gaze naturale, respectiv a caminelor de apa si canalizare. Imprumutul a fost aprobat in unanimitate in sedinta Consiliului Local de astazi."In cadrul unei sedinte de indata care a avut loc in aceasta dimineata, Consiliul Local al Comunei Miroslava a aprobat in ... citeste toata stirea