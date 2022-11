Primaria pregateste lista cu iesenii bun-platnici

Lista se va publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde contribuabilii persoane juridice care au declarat si achitat integral obligatiile fiscale principale la scadenta, al caror plafon este egal sau mai mare de 5.000 leiConform ultimelor reguli in materie, Primaria Iasi are obligatia de a prezenta trimestrial, pe propria pagina de internet, lista datornicilor persoane fizice si juridice care inregistreaza restante la bugetul ... citeste toata stirea