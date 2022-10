Primaria promite ca se va bate pentru terenul de jumattate de hectar al RADEF din Pacurari, ca sa faca parc in cartier

Primaria Iasi a anuntat ca va participa la licitatia organizata de administratorul judiciar al fostei Regii Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor pentru vanzarea unui teren in suprafata de 5000 mp.Terenul respectiv se afla in spatele celui de-al doilea rand de blocuri vechi de la Munca Invalizilor, pe Aleea Cimitirul Evreiesc."In urma opiniilor exprimate in spatiul public de societatea civila, primarul Mihai Chirica a decis ca Primaria Municipiului Iasi sa incerce sa ... citeste toata stirea