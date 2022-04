Primaria reia distractia de 1 Mai: muzica populara la Ciric

Primaria va relua in acest an manifestarile dedicate Zilei Internationale a Muncii, anii trecuti, astfel de evenimente fiind anulate in contextul pandemiei Covid-19.Potrivit municipalitatii, iesenii sunt asteptati duminica la Ciric, in zona insulei, incepand cu ora 12.00. Cu aceasta ocazie va fi deschis sezonul estival cu un spectacol de muzica populara sustinut de artisti ieseni: Stefan Pintilie, Beatrice Duca, Stefan Deaconita si Ansamblul Folcloric "Busuioc Moldovenesc" ... citeste toata stirea