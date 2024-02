Primaria s-a trezit cu o factura de 46.000 kW pentru curentul electric consumat la niste tonete

Primaria a ajuns si ea in situatia in care s-au gasit multi ieseni in relatia cu furnizorii de utilitati. Municipalitatea a fost data in judecata dupa ce a refuzat sa achite o factura imensa stabilita de E.ON. Factura fusese emisa pentru un consum de peste 40.000 kW, in conditiile in care in alti ani, in aceleasi conditii, Primaria nu avea de platit mai mult de 70 kW.In pregatirea editiei 2018 a Sarbatorilor Iasului, Primaria a cerut E.ON infiintarea a sase puncte temporare de consum, ... citește toată știrea