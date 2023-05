Oficialii Primariei au prezentat pe pagina de Facebook a institutiei mai multe date privind evolutia numarului de accidente care au avut loc in Nicolina, date din raportul Politiei Rutiere. Concluzia acestora fost ca popicele au avut un rol determinant in scaderea evenimentelor rutiere nedorite.Postare Primaria Iasi:Potrivit unui raport al Politiei Rutiere Iasi, in perioada 1 iunie 2018 - 31 decembrie 2019 pe soseaua Nicolina s-au produs 106 accidente rutiere soldate cu victime omenesti, ... citeste toata stirea