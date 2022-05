Primaria verifica sirenele din oras

Primaria Iasi aduce la cunostinta locuitorilor din oras si zonele limitrofe, precum si persoanelor aflate in tranzit faptul ca in perioada 3 - 6 mai 2022, vor fi facute lucrari de mentenanta la sistemul de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei. In contextul acestor actiuni exista posibilitatea ca, succesiv sau simultan, sirenele de alertare a populatiei sa fie activate timp de cateva secunde. "Subliniem faptul ca aceasta este doar o procedura uzuala, deci nu trebuie sa va alarmati! ... citeste toata stirea