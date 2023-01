Primaria vrea inel pietonal suprateran in intersectia din Podu Ros

Primaria Iasi a alocat o suma de 200.000 lei in bugetul local pe anul 2023 pentru intocmirea unui studiu in vederea construirii unui inel pietonal suprateran peste intersectia giratorie din Podu Ros. Ideea nu este una noua, ea a fost vehiculata prima data de catre fostul viceprimar Radu Botez. Dar, este pentru prima data cand, in buget, este inclusa o suma aferenta unui astfel de proiect.Cel mai probabil, odata ce va avea un proiect, Primaria va cauta finantare nerambursabila pentru executia ... citeste toata stirea