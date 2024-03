Primaria vrea sa scape de povara serviciului de incalzire a locuintelor. Proiect de concesionare pus in dezbatere publica

La trei ani dupa despartirea de Veolia, Consiliul Local va lua in discutie concesionarea serviciului de alimentare a orasului cu energie termica. Un proiect de hotarare pregatit in acest sens a fost afisat pe pagina de internet a Primariei Iasi. Amintim ca Veolia Energie Iasi a renuntat la contractul pe care il avea incheiat in 2012 pe o perioada de 20 de ani, motivand pierderile mari inregistrate.Daca, la inceputul perioadei, sistemul de termoficare functiona cu 1.200 de angajati si alimenta ... citește toată știrea