Primarii solicta autoritatilor centrale permisiunea de a se indatora mai mult

* reprezentantii municipiilor doresc o crestere a plafonului de indatorare pentru autoritatile locale de la 2.000 de miliarde de lei, cat este in prezent, la 3.500 de miliarde de lei * totodata autoritatile locale cer revenirea la nivelul de finantare a municipiilor la nivelul din anul 2023, dar si puteri sporite in privinta acordarii statutului de persoana cu dizabilitatiPrimarul Mihai Chirica a participat joi, 16 ianuarie 2025, la prima sedinta din acest an a Asociatiei Municipiilor din ... citește toată știrea