Primariile au scapat de licitatiile pentru "laptele si cornul" elevilor

Consiliul Judetean (CJ) isi va asuma licitatia pentru achizitia de produse destinate pre-scolarilor si elevilor in anul scolar 2022-2023 la nivelul intregului judet.O decizie in acest sens va fi adoptata miercuri de plenul CJ, dupa ce toate cele 98 de primarii din judet au comunicat ca nu-si asuma raspunderea pentru o astfel de procedura. Anii trecuti, din acest punct de vedere, au fost probleme: autoritatile locale au intampinat dificultati in organizarea licitatiilor, iar produsele au ajuns ... citeste toata stirea