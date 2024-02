Primarul baga adanc mana in sacul bugetului si imparte generos fonduri in an electoral. Cine sunt beneficiarii?

Primaria face alocari generoase in an electoral pentru organizarea mai multor evenimente. Intr-un mod atipic pentru o singura sedinta de Consiliu Local, in plenul de pe 28 februarie sunt propuse mai multe proiecte in acest sens, iar fondurile se ridica la aproape 10 milioane lei.Cea mai mare suma, de 2 milioane lei, este prevazuta pentru "Romanian Creative Week": fondurile sunt cu 60% mai mari fata de alocarea pentru editia de anul trecut. RCW este un festival organizat Federatia Patronatelor ... citește toată știrea