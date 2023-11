Ciurea este una dintre comunele iesene care se afla in plina dezvoltare, atat din punct de vedere economic cat si imobiliar. Primarul Catalin Lupu a anuntat la TeleM, ca investitorii privati au intentia de a construi un mall in comuna pentru ca locutorii sa beneficieze de toate facilitatile.Investitiile in ansambluri rezidentiale de case sau blocuri in ultimii ani au luat avant in comuna Ciurea. Autoritatile locale ssustin ca intreaga comunitate este in plina dezvoltare.Catalin Lupu, primar ... citeste toata stirea