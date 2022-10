Primarul Chirica a rabufnit in plenul CL: "Am ajuns cu rabdarea la maxim"

Primarul Mihai Chirica a criticat in termeni duri modul in care unii inspectori din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) s-au raportat la situatia Directiei Crese din cadrul municipalitatii iesene."Eu nu am vazut un om atat de insipid, din punct de vedere profesional, cum am vazut la doamna inspector care se ocupa cu invatamantul anteprescolar si prescolar. Este cel mai larg elan de incompetenta pe care am putut sa-l intalnesc", a spus Mihai Chirica.Edilul a vorbit despre faptul ca ... citeste toata stirea