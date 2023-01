Primarul crede ca in 2023 se va realiza un procent mai mare din investitii. Anul trecut a fost de numai 43%

Gradul de realizare a investitiilor in acest an ar urma sa fie mai mare fata de cel de anul trecut. Cel putin asa a sustinut primarul Mihai Chirica, ieri, cu ocazia prezentarii bugetului local pe 2023.Anul trecut, gradul de realizare la sectiunea de dezvoltare a fost de 43%. Totusi, in acest an, premisele pentru un grad de realizare mai mare sunt favorabile intrucat vor fi incheiate mai multe proiecte europene si vor fi facute plati in acest sens inca din prima jumatate a anului. Cele mai ... citeste toata stirea