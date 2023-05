Primarul din Belcesti a fost reclamat la ANI ca ar fi pus umarul la alegerea cumnatului ca viceprimar, ca a impartit in familie adeverinte APIA si ca ar controla arendele incheiate in comuna. Dumitru Tanasa (FOTO)a respins aceste "rautati". "Nu vreau sa intru in acest joc politic", ne-a spus el.O plangere depusa la Agentia Nationala de Integritate a starnit agitatie la Belcesti, desi incomparabil mai putina decat praful care se ridica de pe drumul frezat de luni bune spre Ceplenita, din ... citeste toata stirea