Primarul din Oteleni vs ANI, o incompatibilitate pe care o va spulbera timpul: Un dosar a facut doi ani de la Iasi la Bucuresti

In sase ani, justitia nu a reusit sa solutioneze un caz de incompatibilitate. Raportul Agentiei Nationale de Integritate l-ar fi putut lasa pe un primar de comuna fara post. Judecarea contestatiei depuse i-a oferit suficient timp ca lucrurile sa se rezolve de la sine. Intre timp au avut loc noi alegeri, iar primarul interimar a devenit primar "plin".Abia ales in vara lui 2016, primarul liberal al comunei Oteleni, Ciprian Aiojoaiei si-a pierdut mandatul ca urmare a unei condamnari penale. In ... citeste toata stirea