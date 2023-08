Primarul municipiului Piatra-Neamt, Andrei Carabelea, a declarat ca va cere Consiliului Judetean containerele spitalului de la Letcani, pentru a fi folosite ca sali de clasa de elevii scolilor care intra in reabilitare.Declaratia edilului a fost facuta in aceasta dimineata, la emisiunea "Cafeaua de dimineata" de la Mesagerul de Neamt."Ieri am participat la un Consiliu de Administratie ca invitat la Scoala Nr. 2 unde, dupa incidentul petrecut in aprilie, va aduceti aminte cu acel tavan... ... citeste toata stirea