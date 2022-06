Primarul Iasiului, apel catre Guvern si Parlament dupa tragedia de joi noapte. "Sa nu ne jucam cu viata oamenilor"

Accidentul s-a produs joi noaptea, in jurul orei 1.00, pe drumul care leaga cartierul Pacurari, din Iasi, de centrul orasului. Patru muncitori si-au pierdut viata dupa ce au fost izbiti in plin de o masina condusa de o soferita beata. Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a lansat un apel la Guvern si Parlament, in urma accidentului tragic produs pe o sosea din Iasi, joi noapte, in urma caruia patru persoane au decedat si alte patru au ajuns la spital.Masina condusa de o femeie aflata sub ... citeste toata stirea