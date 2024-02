Primarul Iasului i-a multumit public premierului Ciolacu

Primarul Iasului, Mihai Chrica, a trimis o scrisoare deschisa adresata primului ministru al Guvernului, Marcel Ciolacu, si presedintelui Senatului Romaniei, Nicolae Ciuca, in care le multumeste in legatura cu aprobarea, saptamana trecuta, a proiectului privind constructia viitoarei Sali Polivalente "Regina Maria", obiectiv de investitii asteptat de ieseni de peste 35 de ani. "Aprobarea, in sedinta de Guvern, a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Complex Sportiv Sala ... citește toată știrea