Primarul Iasului, interventie anapoda despre acuzatiile de plagiat la adresa premierului

Mihai Chirica: "O interventie subversiva la securitatea statului roman""Consider ca este o maniera cel putin subversiva de a distrage atentia publica de la problemele care chiar conteaza pentru aceasta natiune, in conditiile in care suntem intr-o criza energetica majora pe care am incercat s-o transformam intr-un pericol de moarte, dar pe care am reusit s-o conturam intr-o decizie foarte importanta pe care premierul a lansat-o in preziua aparitiei articolului cu doctoratul", s-a exprimat ... citeste toata stirea