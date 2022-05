Primarul Iasului intervine in scandalul din interiorul PMP

"Sper intr-o reglementare pasnica a situatiei", sustine Mihai Chirica * edilul-sef crede ca, indiferent de evolutia lucrurilor in aceasta formatiune politica, prestatia celor doi consilieri locali ai PMP este una benefica pentru comunitatea ieseana, gratie atat initiativelor personale, cat si sprijinului pentru proiectele importante ale orasuluiPrimarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, isi exprima regretul in legatura cu conflictul izbucnit in interiorul Partidului Miscarea Populara (PMP) si ... citeste toata stirea