Primarul Iasului, mesaj de incurajare pentru maestrul Florin Piersic

In preajma Sfintelor Sarbatori ale Pastelui, primarul Mihai Chirica i-a transmis un mesaj de incurajare maestrului Florin Piersic, aflat in aceste clipe pe patul de spital dupa interventia chirurgicala suferita la inceputul saptamanii, la genunchi. "Domnule Florin Piersic, draga prietene, sunt intristat de vestea ca te-ai imbolnavit si ai intrat in sala de operatie, dar sunt convins ca ingerul tau pazitor te va scoate de acolo sanatos si vom reusi sa ne revedem la Iasi sau in oricare alt colt ... citește toată știrea