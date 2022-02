Primarul Iasului, Mihai Chirica, sub control judiciar. Edilul nu are voie sa paraseasca tara

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, este acuzat de fals intelectual si instigare la uzurparea functiei. Acesta nu are voie sa paraseasca tara. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au anuntat ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 4 februarie 2022, fata de inculpatul CHIRICA MIHAI, la data faptelor si in prezent primar al municipiului Iasi, in ... citeste toata stirea