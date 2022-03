Primarul Iasului, o prima victorie in dosarul Skoda! Mihai Chirica a obtinut ridicarea sechestrului asiguratoriu

Primarul municipiului Iasi a scapat astazi de sechestru asigurator impus pe un apartament in valoare de aproximativ 400.000 de lei in Dosarul "Skoda"."Desfiinteaza hotararea In baza disp. art.4251 alin.7 pct.2 lit.a) rap. la art.250 ind.2 si art.249 Cod procedura penala, admite contestatia formulata de inculpatul Chirica Mihai, impotriva incheierii penale din data de 21.12.2021 pronuntata de judecatorul de camera preliminara din cadrul Judecatoriei Iasi in dosarul nr.1803/245/2021/a1.3, ... citeste toata stirea