Primarul Iasului, pus sub control judiciar!

Procurorii DNA l-au pus astazi sub control judiciar pentru 60 de zile pe Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, intr-un dosar de coruptie ce priveste o afacere imobiliara. Pe durata controlului judiciar, Chirica nu are voie sa isi desfasoare activitatea de primar, in exercitarea careia ar fi savarsit fapta.Dosarul a fost deschis la inceputul acestui an, cand procurorii DNA au descins in biroul primarului din Iasi, Mihai Chirica. Motivul descinderii il reprezinta modul in care a fost