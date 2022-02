Primarul Kliciko anunta ca Kievul inaspreste o interdictie de circulatie pe timpul noptii

Primarul Kievului Vitali Kliciko anunta sambata, in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei, o inasprire a interdictiei de circulatie pe timpul noptii in capitala ucraineana, relateaza AFP. Orice persoana care se afla in strada intre ora 17.00 si ora 8.00 va fi tratata drept un inamic, anunta Kliciko."Toti civilii care se vor afla in strada in timpul interdictiei de circulatie pe timpul noptii vor fi considerate membre ale unor grupuri de sabotaj si de recunoattere a inamicului", precizeaza ... citeste toata stirea