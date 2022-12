Primarul Mihai Chirica a scapat de controlul judiciar in dosarul "Veranda"/VIDEO

* aceeasi veste au primit-o, in pragul Anului Nou, si ceilalti zece inculpatiJoi, 29 decembrie, in jurul orei 14.00, magistratii Curtii de Apel Iasi s-au pronuntat in legatura cu contestatiile formulate de cei 11 inculpati in dosarul "Veranda", cel referitor la terasa construita pe acoperisul Halei Centrale.Procurorii D.I.I.C.O.T. obtinusera, pe 14 decembrie a.c., masura controlului judiciar impotriva primarului Mihai Chirica, a dezvolatorului imobiliar Cristin Zamosteanu, a fostului ... citeste toata stirea